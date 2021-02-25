Четверг, 25 Февраля 2021 17:25

АрмИнфо. Офицеры Полиции Армении присоединились к требованию об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

В заявлении, подписанном тремя десятками офицеров, в частности, говорится: "Единственным решением сложившейся в стране ситуации является отставка властей. Сложившаяся после войны кризисная ситуация в стране требует скорейшего разрешения. Мы выражаем поддержку командному составу армии и присоединяемся к заявлению, продиктованному обеспокоенностью судьбой Родины. Призываем сотрудников полиции не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа.

Призываем общественность не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, направленных на удержание власти. Единственным решением сложившейся в стране ситуации является отставка властей, призываем действующие власти мирно, без потрясений уйти, воздержавшись от дестабилизации ситуации в стране".

Заявление подписали:

1. генерал-майор Ашот Гизирян

2.генерал-лейтенант Арарат Махтесян

3.генерал-лейтенант Григор Григорян

4.генерал лейтенант Сашик Афян

5.генерал Рафаэль Оганесян

6.полковник Ишхан Ишханян

7.полковник Карен Бабакехян

8.полковник Нвер Оганесян

9.полковник Манвел Арутюнян

10.полковник Армен Дашян

11.полковник Камо Шабоян

12. полковник Андраник Никогосян

13. полковник Рубен Назарян

14. полковник Овик Акопджанян

15. полковник Марине Гаспарян

16. полковник Грач Гукасян

17. полковник Арарат Овчян

18. полковник Гаяне Варданян

19. полковник Арсен Африкян

20. полковник Гарник Киракосян

21. полковник Тигран Навасардян

22. полковник Арташ Хачатрян

23. полковник Гамлет Мкртчян

24. полковник Армен Хачатрян

25. подполковник Армен Мартиросян

26. подполковник Мартин Саргсян

27. полковник Артур Хачатрян

28. полковник Нвер Авакян

29. полковник Тигран Петросян

30. полковник Геворг Мкртчян.

Поддержку Генштабу выразил и бывший министр обороны Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян. "Вся нация вновь переживает исторический фатальный момент. Армянский народ вынужден противостоять не только внешним, но и сегодняшним антинациональным властям, ведущим страну к гибели.

Как армянин, стоящий у истоков национально-освободительной борьбы Арцаха и внесший скромный вклад в дело строительства армянской армии, не могу занимать пассивную позицию в этот трудный период, когда решается вопрос Быть или Не Быть Родине.

Исходя из создавшейся исторической необходимости, выражаю свою солидарность и поддержку требованию об отставке премьер-министра и правительства РА, озвученного руководящим составом Генштаба и войсковых соединений ВС РА. Одновременно адресую свой призыв всем достойным офицерам, служащим силовых структур быть на доверенной им должности честными и беспристрастными в деле спасения Родины от грядущей катастрофы. Честь имею", - говорится в заявлении генерала Мнацаканяна.

Генштаб РА поддержал и экс-глава СНБ Арцаха, герой Арцаха Аршавир Гарамян. "В этот критический для нашей страны момент призываю моих боевых товарищей сплотиться вокруг армии и защитить страну от всех тех лиц, сил, которые ставят под угрозу безопасность нашей Родины", - написал он.