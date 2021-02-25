Четверг, 25 Февраля 2021 17:05

АрмИнфо. Армия должна подчиняться только избранной народом власти. С подобным обращения к военнослужащим вооруженных сил Армении обратился 25 февраля на митинге премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что как представитель, избранного народом, обращается к солдатам, офицерам и генералам заниматься защитой границ и территориальной целостностью государства. "Это мой приказ, и никто не имеет права даже пытаться подвергать сомнению этот приказ ", - заявил Никол Пашинян. Он добавил, что некоторые лица пытались и пытаются вовлечь армию в политические, антиконституционные и антинародные процессы. Сегодняшнее заявление Генерального штаба, по словам Пашиняна, является попыткой государственного переворота, но народ не допустит этого. В то же время, как подчеркнул премьер-министр, армянская армия - это армия народа. "Я уверен, что многие генералы и высокопоставленные офицеры подписали это заявление под давлением и приказом занимающих более высокое положение командующих. Тем не менее, обращаясь к ним, я вновь призываю заниматься их своим делом - защитой государственных границ и поддержания территориальной целостности ", - заявил глава правительства.

Он добавил, что армия не может смотреть назад, в тыл. Она не может вовлекаться в политические процессы. "Армия должна подчиняться только избранной народом власти. Те же, кто выходит за рамки этой логики, действуют против нашего народа, против нашего государства, против законов, против безопасности Армении. И я требую, чтобы те высокопоставленные офицеры, которые покинули места своей службы, прямо сейчас возвращайтесь и обеспечивайте безопасность государства. Это наше четкое требование", - заявил глава армянского правительства.

Он отметил, что нынешнее правительство, начиная с 2018 года, ничего не жалело для армии. Только в 2019 году на 50 млрд драмов был увеличен оборонный бюджет страны, были повышена всем офицерам и контрактникам зарплаты. Этим самым был послан сигнал о том, что нынешняя власть высоко оценивает службу в вооруженных силах. В то же время, как заметил Пашинян, прежняя власть, которая богатела за счет армии, и сегодня, к сожалению, имеет исполнителей в вооруженных силах, и эти исполнители должны немедленно уйти. "Они на площадях пытаются меня обвинить в предательстве. Но какое отношение к предателю имеют столько людей, собравшиеся на митинг, тем самым, они фактически вас всех хотят обвинить в предательстве ", - заявил Никол Пашинян.