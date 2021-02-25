Четверг, 25 Февраля 2021 16:59

АрмИнфо.Политическое будущее премьер-министра Армении Никола Пашиняна зависит от его способности повторно войти в ту же реку. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Аркадий Дубнов.

Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с требованием отставки премьер- министра Армении, обвинив политическое руководство страны в том, что оно "ведет государство к опасной грани". Требование было озвучено после отправки в отставку первого замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна.

Премьер Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку переворота, призвав граждан собраться на площади Республики и отстоять революцию. Пашинян уже подписал решение об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который президент пока еще не подписал. На данный момент на Площади Республики идет многотысячный митинг в поддержку Пашиняна. Параллельно на Площади Свободы идет митинг противников действующей власти.

"Могу сказать, что на постсоветском пространстве прецедентов военных переворотов нет. В этом свете, требование генералитета Вооруженных сил Армении об отставке премьера Никола Пашиняна является свидетельством его стремительно падающего авторитета. По крайней мере на данном этапе ситуация выглядит подобным образом", - заметил он.

Политолог оценил, сделанный пару дней назад выпад армянского премьера с оценкой эффективности произведенных в России ракетных комплексов <Искандер>, как не слишком профессиональный. По его мнению, заявление Пашиняна выглядит как выпад не только в адрес Москвы, но и в адрес военных собственной страны. Особенно на фоне того как армия сегодня является наиболее уязвимой частью армянского общества и государства после поражения в 44-х дневной войне с Азербайджаном.

"Я оцениваю данное заявление Пашиняна как серьезный политический промах. И этот промах вполне способен кардинально усилить позиции, уже давно требующей его отставки, армянской оппозиции. Таким образом, урегулирование внутриполитической ситуации сегодня всецело зависит от способности самого Пашиняна вновь вывести в свою поддержку на улицу армянское общество. В этом случае премьеру удастся подтвердить собственную легитимность и полномочия, иными словами, повторно войти в ту же реку", - подытожил Дубнов.