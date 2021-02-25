Четверг, 25 Февраля 2021 16:55

АрмИнфо.На площади Свободы Еревана проходит митинг оппозиции с призывом отставки действующего правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Сегодня впервые к оппозиции присоединился экс-генсекретарь ОДКБ, генерал- полковник Юрий Хачатуров. Он отметил, что ранее не ходил на оппозиционные митинги из-за пассивности армии. <Однако сегодня после заявления Генштаба Вооруженных сил Армении у меня большая радость, наконец-то наша армия очнулась и приняла решение>, - заявил на митинге Хачатуров.

Экс-генсек ОДКБ опроверг сведения о том, что в 2016 году во время апрельской войны Армения просила мира. <Клянусь могилой своего отца, никогда в жизни перед турками ни о чем не просил. Это они все время просили нас, были под нами и смотрели, что мы скажем. Неудобно говорить, но раз пришел такой момент, должен сказать, что Садыхов (экс-начальник Генштаба Азербайджана) очень плохо себя чувствовал, когда мы с ним в Москве встречались>, - рассказал он.

Отметив, что восстановить армию и вернуть народ к нормальной жизни будет достаточно сложно, генерал Хачатуров выразил уверенность, что Вазгену Манукяну за год это удастся. <Я знаю этого человека, целый год я занимал должность его заместителя. Это отважный, смелый, очень умный и честный человек>, - подчеркнул он.

В ходе своего выступления кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян заявил, что сейчас подходит к завершению первый этап совместной с народом работ, связанный с уходом Никола Пашиняна. В рамках второго этапа, он отметил, что нужно такое же единство для восстановления и построения справедливого и сильного государства.

<Я приветствую нашу армию. Сегодня день единения народа и армии перед самой большой угрозой безопасности Армении - Николом Пашиняном. Призываю всех представителей правоохранительных органов присоединиться к армии, чтобы снова поставить государство на ноги>, - сказал он.

В свою очередь представитель АРФД Дашнакцутюн Гегам Манукян отметил, что 25 февраля, День рождения Зоравара Андраника, станет в истории Армении днем победы. Он зачитал собравшимся на площади гражданам очередное заявление Генштаба ВС РА, в котором говорится о том, что подобное решение было принято без какого-либо давления и напутствия. Кроме того, ссылаясь на полученные сведения от Аппарата президента РА, Манукян сообщил, что глава государства не подписывал какого-либо приказа об увольнении руководящего состава Генштаба ВС РА.

<Сегодня мы собрались на площади Свободы, чтобы поддерживать нашу армию и сказать <Армения без Никола!>, - сказал представитель оппозиции.

Отметим, что параллельно с митингом оппозиции на Республиканской площади страны собрались сторонника действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, что сегодня высший состав ГШ ВС Армении выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра и правительства РА. В ответ Никол Пашинян в своем обращении охарактеризовал это обращение, как попытка государственного переворота.