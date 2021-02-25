Четверг, 25 Февраля 2021 16:55

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении опровергает утверждения оппозиции о готовящихся арестах генералов армянской армии.

Так, советник Генпрокурора Гор Абрамян на своей странице в Фейсбук, в частности написал: "Звучащая с площадок и тиражируемая СМИ информация о том, что по указанию Никола Пашиняна (премьер-министр РА -ред.) прокуратура готовит санкцию, что бы посредством штурма и вооруженной группы, войти в здание Минобороны РА и арестовать генералом армянской армии не соответствует действительности. Прокуратура не является исполнителем приказов и вообще ничего такого нет".

Ранее, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге в Ереване, что премьер Армении Никол Пашинян может готовить аресты генералов, и призвал не допустить этого. "До нас доходят сведения, что Пашинян добивается санкций, чтобы какие-то вооруженные люди вошли в генштаб и арестовали генералов. Нам нельзя этого допустить", - сказал Сагателян.

В СМИ тиражировалась также информация, что штурм здания Минобороны РА и арест генералов готовится Службой национальной безопасности Армении.