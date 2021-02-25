Четверг, 25 Февраля 2021 16:18

АрмИнфо. Генеральная прокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении.

Так, в заявлении Генпрокуратуры отмечается, что риски, содержащиеся в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил РА от 25 февраля, обсуждения и комментарии к ним на общественных и социальных площадках создали предпосылки для внутренней общественной и политической дестабилизации.

"Возможные развития, непросчитанные решения и шаги могут привести к непредсказуемым, катастрофическим с точки зрения безопасности нашего государства и народа последствиям - серьезнейшим угрозам, направленным на правопорядок и конституционный строй", - подчеркнули в ведомстве.

При этом подчеркнув, что исходя из вышеизложенного, Генеральная прокуратура Армении призывает оставаться в рамках конституционных регуляций, избегать безответственных шагов, воздерживаться от любой инициативы, угрожающей правопорядку в стране, неправомерных попыток вовлечения ВС во внутренние процессы, выход за рамка конституционных функций, воздержаться от любых действий против общественного порядка, не допускать запрещенных законом деяний и руководствоваться здравым смыслом и хладнокровием.

"Мы призываем военнослужащих, осуществляющих миссию защиты безопасности Армении, а также всех граждан проявить правовое сознание и законопослушание.

Прокуратура Армении предупреждает, что развязывание какого-либо противоправного, антиконституционного процесса, вовлечение в него, независимо от того, кем они будут осуществлены, удостоятся самых строгих правовых оценок, будут преследоваться по всей силе и строгости закона. Прокуратура будет следить за сохранением правопорядка в стране, привлечением к уголовной ответственности авторов возможных преступных проявлений", -подчеркнули в Генпрокуратуре.