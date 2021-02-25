Четверг, 25 Февраля 2021 15:38

АрмИнфо.Оппозиционные фракции Национального Собрания РА - "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" инициируют проведение внеочередного заседания НС по ситуации в стране. Об этом 25 февраля журналистам заявили секретари фракций Арман Абовян и Геворк Горгисян.

По словам Армана Абовяна, на заседании планируется обсудить и принять возможные решения по разрешению ситуации. Депутат отметил, что происходящие в стране процессы необходимо перевести в поле, на котором были бы исключены столкновения и потрясения. По этой причине в течение ближайших нескольких часов в срочном порядке будет инициировано проведения внеочередного заседания. Он призвал власти воздержаться от действий, которые могут привести к столкновениям. Складывающаяся ситуация, по словам Абовяна, не может не вызывать озабоченности.

В свою очередь, Геворк Горгисян отметил важность перевода напряженной ситуации в правовое поле. Он добавил, что процесс сбора подписей депутатов за проведения внеочередного заседания уже начался.

Отметим, что с политическим заявлением 25 февраля выступила и правящая парламентская фракция "Мой шаг ". В распространенном заявлении фракция выразила полную поддержку главе правительства Николу Пашиняну, считая недопустимым политическое заявление отдельных военных и расценивая его как попытку военного переворота. "Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясения в этой хрупкой послевоенной ситуации, полной внешних угроз. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, ведут себя безответственно. Фракция едина в вопросе поддерживания стабильности государства и власти народа", - говорится в заявлении.