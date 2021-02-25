Четверг, 25 Февраля 2021 15:38

АрмИнфо. На площади Свобода, где в эти минуты собираются на свой митинг представители оппозиционного "Движения по спасению родины" произошли первые стычки с группами лиц, поддерживающих нынешнюю власть

Полиции пока удается предотвратить серьезные столкновений, однако ситуация продолжает оставаться напряженной.

В распространенном заявлении Полиции РА говорится, что структура обеспечивает поддержание общественного порядка и общественной безопасности в соответствии со своими функциями. "В связи со сложившейся ситуацией Полиция РА призывает всех строго соблюдать общественный порядок, проявлять бдительность, сдержанность, не поддаваться на различные провокации", - говорится в заявлении Полиции РА.