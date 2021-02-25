Четверг, 25 Февраля 2021 15:37

АрмИнфо. Генеральный штаб Армении выступил с новым заявлением.

В нем в частности говорится: "Заявление Генштаба ВС РА, сделанное утром 25 февраля никем не было направлено и не было сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов-офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию".

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, Генштаб вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Заявление подписали более 40 высокопоставленных офицеров.

Реагируя на заявление Генштаба, Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, а действия ГШ назвал неудачной попыткой военного переворота. Он также заявил, что освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.