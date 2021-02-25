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АрмИнфо. Из резервного фонда правительства будет выделено 2.161, 600 млн.драмов на приобретение 140 машин для Патрульной службы, которая начнет свою деятельность в Ереване с июня 2021 года. Это решение принято на заседании правительства 25 февраля, которое одобрило представленный заместителем начальника Полиции Ара Фиданяном соответствующий законопроект.
В частности, было доложено, что из этих средств 32.4 млн. драмов будут направлены на реконструкцию здания и построек Центра оперативного управления и Патрульной службы. После Еревана, Патрульная службы начнет функционировать в Лорийской и Ширакской областях, после чего постепенно будет внедрена во все регионы страны.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что сейчас сотрудники Патрульной службы проходят обучение в Полицейской академии. <Надеемся, что этот процесс придаст новый импульс для осуществления реформ в полиции. Это будут и новые машины, и новый дизайн, и услуги нового содержания>, - подчеркнул он, отметив также, что заработная плата последних будет высокой.
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|Генпрокуратура высказалась по поводу внутриполитической ситуации в Армении
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|Президент Армении предпринимает срочные шаги для разрядки напряженности и поиска путей мирного урегулирования ситуации
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|Оппозиционные фракции парламента Армении инициируют проведение внеочередного заседания НС по ситуации в стране
|Полиция Армении призывает граждан строго соблюдать общественный порядок
|Генеральный штаб Армении выступил с новым заявлением
|Пашинян: Право народа формировать власть не должно ставиться под сомнение
|Из резервного фонда правительства будет выделено свыше 2 млрд. драмов на приобретение машин для Патрульной службы Армении
|Впредь в Армении регистрацию права собственности на транспортные средства можно будет осуществлять в онлайн-режиме
|Роберт Кочарян призвал народ поддержать армянскую армию
|Омбудсмен Армении и ряд политических сил призвали не поддаваться на провокации и действовать в рамках Конституции
|СНБ Армении призывает граждан воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности
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|В России назвали происходящее в Армении внутренним делом страны
|Оппозиционер: Заявление генералов Генерального штаба вооруженных сил Армении не является попыткой военного переворота
|Депутат: Нигде в мире вы не увидите, чтобы после отправки в отставку военного армия выступила бы с политическим заявлением
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|Экономист: Неполное представление ситуации - самая большая ошибка власти
|Посольство: США высоко оценивают прогресс Армении в демократических реформах
|Премьер-министр Армении: Заявление генерального штаба вооруженных сил Армении считаю попыткой государственного переворота
|Прогноз: Коридор Азербайджан-Нахиджеван лишь усугубит блокаду Армении
|Генштаб Армении требует отставки Никола Пашиняна
|В Армении будет расширен круг бенефициаров, пользующихся услугами репродуктивной медицины
|За сутки в Армении количество выздоровевших от коронавируса граждан почти в 2 раза превысило число заболевших
|Премьер-министр РА: Будет проведено расследование в связи с проблемой по доставке образцов на международную выставку в Абу-Даби
|В Армении будет сформирована рабочая группа по разработке концепции реформирования вооруженных сил страны
|Эксперт об акции протеста перед Минобороны Армении: Мы достигли и пересекли все возможные красные линии
|Глава МИД Арцаха призвал Генсека ООН предпринять эффективные шаги для защиты армянских историко-культурных памятников, оказавших под контролем Азербайджана
|Депутат: Арестованному экс-руководителю аппарата парламента Армении запретили свидания и телефонные разговоры
|В Эрбиле открылось генеральное консульство Армении
|Наира Назарян назначена главой по связям с общественностью Нацоператора почтовой связи «Айпост»
|Тиран Хачатрян освобождён от должности замначальника Генштаба Армении
|Глава МИД РА обвинил Азербайджан в грубейшем нарушении международного гуманитарного права на онлайн совещании <Альянса за многосторонность>
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|В Армяно-Российском университете будет создан Центр передового опыта в области генной инженерии
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