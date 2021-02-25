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 Четверг, 25 Февраля 2021 15:04
Алина Оганесян

Из резервного фонда правительства будет выделено свыше 2 млрд. драмов на приобретение машин для Патрульной службы Армении

Из резервного фонда правительства будет выделено свыше 2 млрд. драмов на приобретение машин для Патрульной службы Армении

АрмИнфо. Из резервного фонда правительства будет выделено 2.161, 600 млн.драмов  на приобретение 140 машин для Патрульной службы, которая начнет свою деятельность в Ереване с июня 2021 года. Это решение принято на заседании правительства 25 февраля, которое одобрило представленный заместителем начальника Полиции Ара Фиданяном соответствующий законопроект.

В частности, было доложено, что из этих средств 32.4 млн. драмов будут направлены на реконструкцию здания и построек Центра оперативного управления и Патрульной службы. После Еревана, Патрульная службы начнет функционировать в Лорийской и Ширакской областях, после чего постепенно будет внедрена во все регионы страны.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что сейчас сотрудники Патрульной службы проходят обучение в Полицейской академии. <Надеемся, что этот процесс придаст новый импульс для осуществления реформ в полиции. Это будут и новые машины, и новый дизайн, и услуги нового содержания>, - подчеркнул он, отметив также, что заработная плата последних будет высокой.


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