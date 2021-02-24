Среда, 24 Февраля 2021 19:45

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 38/1 на пр. Багратуняца, жилой дом 9а на улице Г.Нжде; жилой дом 53 на улице Г.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 25, 31 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2/1 и собственные дома на улице Прошяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 и собственные дома на улице Айгедзори, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Арабкира 19, 25, 27 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улице В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанака 1, 3, улицы Себастия, Исраеля Ори, Мясной рынок Малатии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); гражданин “Гарни Никогосян”, гражданин “Гамлет Пашчян”, мясной цех, собственные дома на улице Неркин Чарбах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ар аратской области:

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Мурацана, Сероба Ахбюра в городе Арарат;

10:00-14:00 частично село Саят-Нова; частично села Нор Кюри и Харберд;

10:30-16:00 частично села Верин Двин и Мргануш;

11:00-14:00 частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс;

в Вайоц Дзор ской области:

10:30-12:00 частично село Акунк; ‘Внасазерцман каяан”, квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

11:00-15:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацана, Таманцинера, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11 ։ 00-15 ։ 00 село Арамус; частично село Ариндж;

11 ։ 00-16 ։ 00 община Нурнус, “Шинарар АТ.М.А шинарар”, “Ара лер”, “Урц”, “Гарун”, ‘Варак”, “Атом нахагиц”, “Арохч сунк”; ОАО ‘Нурнус-1” и “Нурнус-2”, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-16 ։ 30 улицы Шаумяна, Спандаряна, кварталы “Калер”, “Болор охер”, частично улица Ширака, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11 ։ 00-17 ։ 00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж;

в Ширакской области:

14:00-16:00 село Бениамин и северо-восточная часть села Азатан в Ахирянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.