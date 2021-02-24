Среда, 24 Февраля 2021 19:44

АрмИнфо. В Армяно-Российском университете будет создан Центр передового опыта в области генной инженерии, редактирование генома, секвенирования 3-го поколения, который создается на базе Института биомедицины и фармации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Источник отмечает, что Центр будет способствовать развитию университета, других университетов, научно-технологических организаций в области биомедицины, национально-международному сотрудничеству. Представители Центра образовательных программ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения посетили университет для мониторинга текущей грантовой программы "Фонда конкурентоспособных инноваций" в системе высшего образования Армении. Рабочая группа осмотрела участки, отведенные под центр, где установлена мебель, лабораторное и компьютерное оборудование, закупленные в рамках проекта. В то же время университет предоставил лабораторное оборудование и материалы в рамках не денежных инвестиций. Создание центра осуществляется в соответствии с этапами, определенными грантовой программой.

Еще одна важная составляющая грантовой программы - создание образовательного контента. Руководитель проекта Арсен Аракелян отметил, что идет процесс разработки документов, регламентирующих реализацию двуязычной магистерской программы "Генная инженерия". По его словам, на данном этапе пересмотрена образовательная программа по подготовке выпускников "Биоинженерная биоинформатика" в Институте биомедицины и фармации.

"В существующие учебные планы были внесены улучшения в профессиональные учебные программы и добавлены новые практические предметы. <Все это позволит готовить высококлассных специалистов, которые смогут удовлетворить растущий спрос на рынке труда", - добавил он, подчеркнув, что разработка геномной инженерии, курсов по секвенированию, руководств по исследованиям продолжается.

Используя практическую связь вуза с частным сектором, А. Аракелян заверил, что в ближайшее время центр сможет решать важные задачи, проводя исследования и технологические испытания в ряде сфер здравоохранения, экономики.

"С лабораторным оборудованием, уже приобретенным в рамках программы, новая научная группа первой научной группы использует секвенирование первого поколения. <Работа по выявлению вариантов вируса и анализу мутаций в геноме все еще продолжается", - сказал менеджер по гранту, добавив, что геномика, редактирование генома уже произвели революцию в биомедицине, биотехнологии и фармации.

В настоящее время на рынке труда существует большой спрос на специалистов в данной области, специализированных научно-технических центров, поэтому наличие центра позволит Центру стать частью этих процессов, расширить исследования в области геномики и редактирования генома.