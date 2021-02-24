Среда, 24 Февраля 2021 17:02

АрмИнфо. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в ходе своего выступления на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (УВКПЧ) обратил внимание на нарушения основополагающих прав человека в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, согласно сообщению МИД Люксембурга, Ассельборн подчеркнул, что во время конфликтов ситуация с правами человека всегда ухудшается. В этой связи он выразил сожаление по поводу нарушений прав человека, совершенных во время конфликтов в Нагорном Карабахе, в районе Тыграй в Эфиопии, в Йемене, Сирии, на Ближнем Востоке.

Он также напомнил, что Люксембург выдвинул свою кандидатуру в Совет по правам человека на период 2022-2024 годов, чтобы использовать свою многостороннюю приверженность на службу защите прав всех людей.