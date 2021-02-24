Среда, 24 Февраля 2021 16:19

АрмИнфо. Ко Дню защитника Отечества, при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване и филиала в Гюмри состоялся праздничный концерт с участием звёзд армянской эстрады, подготовленный продюсерским центром <Мгер Армения Продакшн>.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, концерт состоялся в актовом зале 102-ой российской военной базы г. Гюмри.

Со сцены звучали песни в исполнении заслуженных артистов Армении - Лейлы Сарибекян и Мгера. Также в программе приняли участие Роза Филберг, Елена Варданян, Эрик Макарян и танцевальный коллектив <Шоу-балет <Милена>. В исполнении артистов прозвучали известные и всеми любимые произведения российских и советских композиторов, а также авторские композиции.

Приветствуя присутствующих, заместитель командира 102-ой российской военной базы Сергей Губарев поздравил военнослужащих с праздником - Днем защитника Отечества, а также поблагодарил организаторов мероприятия.

На концерте присутствовали солдаты срочной службы и офицерский состав с семьями.

В завершении концерта военнослужащих поздравил с праздником заместитель руководителя РЦНК в Ереване Антон Берянев. <Российские военнослужащие являются гарантом мира и стабильности в регионе, а данное мероприятие способствует укреплению культурных и гуманитарных связей между нашими странами>, - подчеркнул А. Берянев.