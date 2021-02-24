Среда, 24 Февраля 2021 15:24

АрмИнфо. В Ереване завершился судебный процесс по делу "Сасна црер", захвативших летом 2016 года здание ППС Полиции РА.

Так, решением суда общей юрисдикции 8 членов группы осуждены на реальные сроки.

Согласно вердикту, уголовное преследование в отношении Араика Хандояна, возбужденное по признакам части 3 статьи 235, пункта 1 части 3 статьи 218 и пункта 1 и 2 части 4 статьи 238 УК РА, прекращено на основании смерти лица, а выплаченная под залог освобождения Араика Хандояна из-под стражи Ваграмом Петросяном сумма в 1 млн 500 тысяч драмов должна быть возвращена ему или уполномоченным им лицам.

Кроме того, подсудимого Павла Манукяна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пункту 1 части 3 статьи 219, пункту 1 части 4 статьи 238 и пункту 1 части 3 статьи 185 УК РА, и приговорить к 10 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Варужана Аветисяна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 и пункту 1 части 3 статьи 185 УК РА и приговорить к 9.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Мхитара Аветисяна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 и пункту 1 части 3 статьи 185 УК РА и приговорить к 9.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Эдварда Григоряна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218 и пункту 1 части 3 статьи 185 УК Армении и приговорить к 6.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Гагика Егиазаряна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 219, пункту 1 части 3 статьи 218 и пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 УК Армении и приговорить к 9.5 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Арега Кюрегяна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218 и пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 УК РА и приговорить к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Седрака Назаряна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пункту 1 части 3 статьи 219, пункту 1 и 2 части 4 статьи 238, пункту 1 части 3 статьи 185 УК РА и приговорить к 10 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Подсудимого Смбата Барсегяна признать виновным по части 3 статьи 235, пункту 1 части 3 статьи 218, пунктам 1 и 2 части 4 статьи 238 и пунктам 2, 3 и 11 части 2 статьи 104 УК РА и приговорить к 25 годам лишения свободы, без конфискации имущества.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- Постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли трое правоохранителей, еще 6 получили ранения.

В рамках возбужденного уголовного дела 18 членов группы были заключены под стражу и им были предъявлены обвинения. Первое судебное заседание по делу о захвате Полка Патрульной службы Полиции группой "Сасна црер" состоялось 8 июля 2017 года.

После бархатной революции в Армении, почти всем представителям группы была изменена мера пресечения, они были отпущены на свободу. 6 июня 2018 года группа "Сасна Црер" заявила, что закрывает страницу вооруженного восстания и готова содействовать новому правительству.