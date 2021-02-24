Среда, 24 Февраля 2021 15:18

АрмИнфо. За содействие в росте бизнеса и зарегистрированные прекрасные результаты по итогам 2020 года система денежных переводов Ria Money Transfer в очередной раз признала Араратбанк лучшим партнером.

Как сообщает пресс-служба Банка, Ria Money Transfer и Араратбанк начали сотрудничество с 25 января 2012 года. Согласно источнику, подобной номинации Араратбанк был удостоен в результате более чем девятилетнего эффективного и гибкого сотрудничества, с обеспечением стабильного роста показателей и высокого качества обслуживания.

«Примечательно, что в 2020г.в условиях многочисленных вызовов, связанных с изменениями бизнес-среды, что было обусловлено пандемией COVID-19 и поствоенным кризисом, банку удалось обеспечить более чем 19,6%-ый рост объема переводов по системе Ria Money Transfer в сравнении с показателями 2019 года», - сказала руководитель Департамента международных операций Араратбанка Заруи Мелконян.

В сообщении также говорится, что система денежных переводов Ria Money Transfer имеет достаточно широкую географию, охватывая более чем 160 стран мира.

Отметим, что Араратбанк основан в 1991 году. Банк предоставляет инновационные и высококачесьвенные услуги как физическим лицам, так и юридическим, используя сверхсовременные технологии и создавая уникальную бизнес-культуру в отношениях банк-клиент. Филиальная сеть банка насчитывает 56 подразделений.

В 2020 году, несмотря на глобальные вызовы, Араратбанк смог обеспечить стабильность основных показателей. Так, активы банка составили $475.3 млн, кредитные вложения - $283.4 млн, из коих 56,6% ($160.3 млн) пришлись на корпоративное кредитование, а 46,2% ($130.9 млн) - на розничное. Общие обязательства составили $402 млн, из коих 31,7% или $127.5 млн - это привлеченные в рамках международных программ средства, 22,1% или $88.8 млн - срочные депозиты, а 22,4% или $90.2 млн - обязательства до востребования. За 2020 год банк увеличил портфель срочных депозитов на 27% или на $18.9 млн.

Общий капитал банка составил $73.2 млн, а чистая прибыль по итогам 2020 года обеспечена на уровне $2.6 млн. Уровень достаточности общего капитала сохранен на уровне 15,09%, а общей ликвидности на уровне 24,56%, при минимально требуемых 12% и 15% соответственно.