Среда, 24 Февраля 2021 14:47

АрмИнфо. Лидер партии <Просвещенная Армения " и одноименной фракции Национального Собрания РА Эдмон Марукян вновь поднимает вопрос о необходимости создания на паритетных началах следственной комиссии по изучению обстоятельств второй карабахской войны.

На своей странице в Facebook, комментируя интервью премьер-министра РА Никола Пашиняна, депутат задается вопросом о том, как долго в Армении будут искать истину. Он напомнил, что накануне в интервью порталу 1-in.am глава армянского правительства рассказал о ситуации

в ходе войны с российскими "Искандерами". Между тем, как считает Марукян, ответы на эти и другие вопросы могла бы дать комиссия, которую партия предлагает сформировать на паритетных началах с участием парламентских и внепарламентских сил. "Возникает вопрос, почему в данном случае правительство против создания паритетной комиссии по установлению фактов, если она ставит под сомнение многие важные вопросы на самом высоком уровне, в том числе вопрос о вооружениях. Будут ли нынешние и прежние власти, представители службы безопасности, полевые командиры другие продолжать давать интервью о войне, или они наконец поймут важность деятельности комиссии и проявят политическую волю к ее созданию", - написал Марукян.