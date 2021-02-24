Среда, 24 Февраля 2021 14:46

АрмИнфо.В результате Арцахской войны, по положению на 23 февраля, 590 человек - участников сражений получили инвалидность. 1 группу инвалидности получили 82 граждана, 2 группу - 173, и 3 группа инвалидности была присвоена 335 гражданам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян.

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Степанян сообщила, что на сегодняшний день в протезировании нуждается 150 человек, из коих 99 прошли со стороны специализированной группы оценку того, в чем они нуждаются. В этом контексте замминистра рассказала, что для оценки функциональности граждан, пострадавших в результате боевых действий, была создана междисциплинарная рабочая группа, состоящая из врачей узкой специализации, в частности ортопедов, травматологов, реабилитаторов, эрготерапевтов. Ее представители совершают визиты к пострадавшим гражданам, исследуют функциональность среды, в которой проживают инвалиды, дают оценку возможностей семьи, в которой проживают получившие ранения солдаты с тем что бы помощь государства была по возможности комплексной и эффективной. Степанян также сообщила, что по решению правительства установлена специальная процедура по предоставлению инвалидных инвалидам колясок, костылей, протезов, и других содействующих средств. Все эти средства предоставляются пострадавшим военнослужащим Министерством труда и социальных вопросов на основе государственных сертификатов.