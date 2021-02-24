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АрмИнфо.Подходы к вопросу о разблокировании дорог находятся в стадии обсуждений. Об этом 24 февраля журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Эдвард Ованнисян.
По его словам, пока нет окончательных представлений по данному вопросу. Комитет по своей части компетенций также вовлечен в процесс обсуждений. В настоящее время делать хотя бы предварительные прогнозы и расчеты невозможно. Неясно, где будут открыты границы, какие будут действовать возможности, хотя бы теоретически какие возможности будут усилены.
Напомним, что накануне в интервью порталу 1in.am премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в разблокировке коммуникаций региона заинтересованы все без исключения, однако есть различия в интересах стран. "Коммуникации - это те артерии, которые связывают нас с регионом, и делают его важным для нас и наоборот. Мы должны сформировать эту повестку, понять, какие вызовы могут исходить из этого, и сформировать те методы, посредством которых мы должны управлять этими вызовами", - сказал он, добавив, что в разблокировке заинтересованы Россия, Грузия, Иран, Азербайджан, Турция. Армения.
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