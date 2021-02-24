Среда, 24 Февраля 2021 14:09

АрмИнфо. В Комитете государственных доходов поступления финансовых ресурсов не регистрируются наличными, чтобы можно было на них играть в казино. Об этом 24 февраля журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Эдвард Ованнисян, комментируя сообщения СМИ об участии заместителя председателя КГД Рафика Машадяна в играх в казино.

По словам главы Комитета, сам Машадян уже выступил по этому поводу с заявлением, и проведенное в КГД служебное расследование показало достоверность фактов, приведенных заместителем председателя. "Само по себе игра в казино не является противоправным действием, а рисков, связанных с участием зампреда в этом процессе в Комитете не увидели", - заявил Эдвард Ованнисян, так и не ответив на прямой вопрос, играл ли его заместитель в казино или нет. Он лишь заметил, что это не отразится на имидже структуры. "Вполне возможно, что, находясь в отпуску, и меня пригласят друзья", - отметил глава КГД.

Отметим, что ранее ереванское издание "Грапарак" опубликовало фотографии заместителя главы КГД Армении Рафика Машадяна в казино. С ним еще два сотрудника КГД, один - сотрудник управления внутренней безопасности, а другой - начальник таможни-управления "Звартноц" Тигран Закарян, который, по информации издания, является крестным Машадяна. "Нам сказали, что фотография была сделана летом. Оказалось, что Машадян любит казино, что необычно в случае с государственным должностным лицом. А в этом случае вдвойне необычно, поскольку он посетил игорный дом в период, когда в стране был карантин, и казино в стране не работали, а границы были закрыты. Предположительно, это казино где-то за рубежом, нам сообщили, что, вполне вероятно, снимок сделан в одном из игорных домов Сочи. А вот как они туда отправились в период закрытых границ - может сказать только сам Машадян, который, напомним, является родственником супруги премьер-министра Армении Анны Акопян и занимал высокие должности в КГД еще со времен бывших", - говорилось в заметке.