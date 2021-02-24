Среда, 24 Февраля 2021 13:57

АрмИнфо.В Минобороны Армении ищут группу солдат срочной службы, самовольно покинувших воинскую часть. Так, согласно сообщению Минобороны РА, 23 февраля в N-ой войсковой части Министерства обороны РА произошел инцидент, в ходе которого группа родителей и родственников военнослужащих пыталась воспрепятствовать возвращению призывников, отправленных в отпуск, в свои воинские части.

В ведомстве подчеркнули, в результате этого, на территории воинской части произошли беспорядки, в ходе которых группа солдат при подстрекательстве родителей, собравшихся на улице, отказались выезжать в места постоянной дислокации, а некоторые из них, воспользовавшись ситуацией, самовольно покинули территорию воинской части.

"Ведется соответствующая работа по выявлению места их нахождения. В связи с инцидентом командованием войсковой части назначено служебное расследование, и военная полиция готовит материалы для возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает произошедшее и призывает граждан воздерживаться от подобных действий, особенно в условиях военного положения, нарушающих жизнедеятельность Вооруженных сил, находящихся на этапе послевоенного восстановления и реформирования", - подчеркнули в МО РА, добавив, что эти действия, очевидно, ставят под угрозу выполнение задач по обеспечению безопасности страны.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что все подобного рода действия, когда будут выявлены обстоятельства нарушения закона, будет проведена соответствующая работа по даче правовой оценки этим действиям.