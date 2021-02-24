Среда, 24 Февраля 2021 13:37

АрмИнфо.Поставки в Армению вооружений и вооруженной техники осуществляется в соответствии с установленной процедурой. Об этом 24 февраля журналистам заявил председатель Комитета государственных доходов РА Эдвард Ованнисян, отвечая на вопрос о покупках бронежелетов за $600 за штуку, о которых сообщил недавно третий президент РА Серж Саргсян.

Эдвард Ованнисян уклонился ответить на прямой вопрос, по каким таможенным процедурам и по какой цене эти бронежелеты ввозились в страну. "Поставки военной техники, вооружений и амуниции несут в себе элементы закрытости, и по этой причине я не могут ответить на этот вопрос ",- заявил глава КГД. Тем не менее, Эдвард Ованнисян не увидел коррупционных рисков при их импорте в Армению, и не видит оснований для возбуждения дела.

Напомним, что в своем последнем интервью телеканалу Armnews третий президент РА назвал возмутительным тот факт, что военные закупки в период войны осуществлялись минуя Минобороны, в результате чего они обошлись в два, а то и в три раза дороже. "Например, были закуплены бронежилеты по цене 600 долларов за штуку, и таких примеров много", -

сказал экс-президент.