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 Среда, 24 Февраля 2021 13:34
Марианна Мкртчян

В России отреагировали на высказывания премьера Армении об "Искандерах":  Соросовские методички подвели Пашиняна

В России отреагировали на высказывания премьера Армении об "Искандерах":  Соросовские методички подвели Пашиняна

АрмИнфо.  Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы невзорвавшихся ракетах оперативно-тактического комплекса <Искандер> свидетельствует как минимум о его некомпетентности, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин.

Так он прокомментировал слова армянского премьера о том, что при применении <Искандера> во время осенних боев в Нагорном Карабахе его ракеты не взорвались или <взорвались на десять процентов>.

<Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании <Искандеров> в недавней войне и их <устарелости>. Люди, которые лучше разбираются в вопросах войны и мира, знают, что это - лучший универсальный оперативно-тактический ракетный комплекс, оружие XXI века. <Искандер> подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии>, - сказал Саблин.

По его мнению, дело не только в некомпетентности премьер-министра Армении.  <Соросовские методички подвели Пашиняна: Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну. В этом могли убедиться не только граждане Армении>, - добавил депутат.

В свою очередь военный эксперт Константин Сивков считает, что Пашинян высказался об <Искандерах> по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал.

<Данных о применении комплексов <Искандер> в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал>, - сказал доктор военных наук Константин Сивков газете ВЗГЛЯД

Эксперт пояснил, что <Искандеры> - это довольно большие по своим размерам комплексы. <Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника.  Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод о том, что таких падений не было>, - делает вывод собеседник.

<К тому же, - продолжил Сивков, - вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну>. Аналитик напомнил о том, что <Искандеры> эффективно применялись в Сирии - <там они все взрывались>. <Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет>, - подчеркнул военный аналитик.

<Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал>, - резюмирует собеседник.

Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно- промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. <Армения не применяла ракеты <Искандер> в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер>, - подчеркнул Мураховский.


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