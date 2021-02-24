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 Среда, 24 Февраля 2021 11:26
Давид Степанян

Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении

Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении

АрмИнфо.С учетом того, что заявление представителя реформистского крыла Хасана Роухани последовало вслед за заявлением представителя консерваторов спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, представляется, возможным констатировать наличие в ИРИ чрезвычайно серьезного отношения к перспективе членства в ЕАЭС. Подобное мнение выразил АрмИнфо иранист Вардан Восканян, комментируя, озвученное президентом ИРИ Роухани намерение обеспечить постоянное присутствие своей страны в ЕАЭС.

"Выход ЕАЭС за рамки границ постсоветского пространства сделает нас свидетелями довольно любопытных геополитических трансформаций. С учетом того, что Армения является единственной страной, не имеющей границы с остальными странами ЕАЭС и имеющей границу с Ираном, для Армении появление ИРИ в ЕАЭС, однозначно, выгодно.  Армяно-иранская граница станет границей ЕАЭС, а наши страны окажутся в рамках единой экономической зоны", - подчеркнул он.

Последнее, по прогнозам ираниста, откроет Армении широкие возможности по выходу на иранский рынок. Иран в свою очередь, по его оценкам, рассматривает Армению как важную площадку для работы с ЕАЭС. И в случае если членство Ирана станет реальностью, Ереван в случае правильной работы станет связующим звеном между Ираном и Россией.

Комментируя перспективы вступления в ЕАЭС и Азербайджана, особенно после подведения итогов 44-х дневной войны, Восканян подчеркнул, что как минимум, на уровне государственной пропаганды в СМИ Москва уже оказывает на Баку определенное давление с этой целью. При этом, перспективы данного процесса, на его взгляд, выглядят достаточно туманно. В первую очередь ввиду нежелания азербайджанского диктатора еще более ограничивать собственную власть.

В этом свете, иранист отметил также наличие турецкого фактора, подчеркнув несоответствие появления Азербайджана в ЕАЭС интересам Анкары. В этом свете, Восканян подчеркнул противоречивость членства Азербайджана в одном интеграционном объединении с Арменией и Россией азербайджанским планам Турции.

"Таким образом, противоречия между планами Москвы и планами Анкары налицо и здесь. И с учетом отсутствия на данный момент планов евразийской интеграции у Баку, все это может углубить концептуальные противоречия между Москвой и тандемом Анкара-Баку. Что, несомненно, в наших интересах и вполне может быть задействовано с целью продвижения собственной повестки Еревана", - подытожил иранист.


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