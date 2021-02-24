Среда, 24 Февраля 2021 11:16

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 2 993 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 273 случаях, при этом выздоровело 188 человек, скончалось - 4.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 4 445 пациентов.

Согласно источнику, с начала вспышки пандемии коронавируса в Армении всего было зарегистрировано 170 945 случаев заражения, выздоровело 162 517 граждан, число летальных исходов достигло 3 175. В общей сложности в Республике было проведено 713 194 тестов на коронавирус.