Среда, 24 Февраля 2021 11:14

АрмИнфо.В послевоенный период появилось много вопросов, на которые необходимо дать ответы. Правительство осознает свою ответственность в вопросе нахождения ответов на эти вопросы, и готово к этому. Об этом в интервью порталу 1in.am заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Представив свои варианты разрешения напряженной внутриполитической ситуации в стране, глава армянского правительства указал на возможности проведения внеочередных парламентских выборов. Он подчеркнул, что, говоря о внутриполитическом кризисе, есть необходимость понимать его характеристики, особенно, когда в стране стабильно действует правительство и парламентское большинство. Премьер-министр напомнил, что в конце прошлого года выступил с предложением о проведении внеочередных парламентских выборов, которое, в первую очередь, было адресовано парламентской оппозиции. "Но это предложение было отвергнуто", - заявил Никол Пашинян, отметив, что проведение досрочных выборов поспособствовали бы разрядки той напряженности, которая сложилась, и могли бы стать инструментом по изменению атмосферы, установившейся после войны. "Но, к сожалению, мы увидели, что есть силы, которые стремятся прямо к противоположному, некоторые из них хотят использовать возможность парламентских выборов, проведение которых сами отвергли, как площадку для радикальных действий", - подчеркнул глава армянского правительства. Премьер- министр отметил, что идея проведения досрочных парламентских выборов не отвергнута полностью. Никол Пашинян допустил возможность принятия решения о досрочных выборах в формате парламентского большинства.

Он добавил, что вызовы, связанные с безопасностью внутри Армении в итоге таких действий, могут ужесточиться. Но, что куда опаснее, могут усилиться внешние вызовы, последствия которых могут быть непредсказуемыми. По сути, продолжил премьер-министр, от оппозиции

получен отказ, и власти решили вернуться к реализации "дорожной карты", опубликованной 18 ноября прошлого года. В июле процесс выполнения "дорожной карты" будет обобщен, и будет принято решение о дальнейших шагах. " Я могу констатировать, что "дорожная карта"

успешно реализуется. На данный момент довольно эффективно осуществлено порядка 17 программ, в Карабахе реализовано программ примерно на 23 млрд драмов", сказал глава правительства, добавив, что общий пакет поддержки Арцаха составит порядка 57 млрд драмов