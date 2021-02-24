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АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые дороги.
Как сообщает МЧС РА, по положению на утро 24 февраля закрыты участок дороги Берд- Чамбарак, и дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.
МЧС РА со ссылкой на коллег из МВД Грузии и МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что участок дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда всех видов транспортных средств из-за метели, с российской стороны на КПП скопилось более 600 фур.
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|Глава КГД: Вполне возможно, что, находясь в отпуску, меня пригласят в казино друзья
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|Экс-директор СНБ Арцаха о не сработавших "Искандерах": Плохому танцору, всегда яйца мешают
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|За сутки в Армении было зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 188 человек
|Никол Пашинян: В июле процесс выполнения "дорожной карты" будет обобщен, и будет принято решение о дальнейших шагах
|Дорога на КПП "Верхний Ларс " вновь закрыта, на этот раз из-за метели
|Омбудсмен: Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс возвращения армянских военнопленных
|Выручка казино США упала до показателей 2003 года
|Пашинян: Азербайджан пытается вопрос возврата пленных сделать предметом торга
|Никол Пашинян: Послевоенная ситуация не беспроблемная и таит в себе много внутренних и внешних вызовов
|Никол Пашинян: Единственным состоявшимся институтом в прошлой Армении была системная коррупция, а Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован
|Оппозиция: Если СНБ преследует цель обеспечить национальную безопасность, то должна предпринять меры по нейтрализации главной угрозы безопасности
|Лидер Альянса европейских либералов и демократов призывает освободить всех военнопленных
|Оппозиционеры маршем подошли к зданию Полиции, призывая правоохранителей присоединиться к ним
|Министерство окружающей среды Армении демонтирует 1600 незаконных построек вокруг озера Севан
|Э. Шармазанов: В Армении есть только одно общественное требование - это отставка капитулянта
|В Ереване выступит легендарный виолончелист Миша Майский
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 24 февраля
|"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из Армении и России
|Президент РА: Армению и Аргентину связывают традиционно тёплые и дружеские отношения
|В угнанном самолете с армянской регистраций не было пассажиров
|Армения и Ирак подписали Соглашение о взаимном безвизовом въезде для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Посол: Беларусь готова приложить усилия для возвращения военнопленных
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году зафиксирован спад экономических преступлений
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|Древний Мерв – центр притяжения ученых и туристов
|Прокуратура: Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом
|МИД: В вопросе возвращения пленных колоссальные усилия прикладываются и со стороны международных партнеров Армении
|Судебный процесс по делу второго президента Армении и других прерван, едва начавшись
|Полиция Армении подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3
|В Ереванском парке Победы отпраздновали День защитника Отечества
|Вице-спикер: Своими действиями и призывами оппозиция ставит власть в очень сложное положение
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|Эксперт: Появление Ирана в ЕАЭС в интересах Армении
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