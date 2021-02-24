Среда, 24 Февраля 2021 10:19

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые дороги.

Как сообщает МЧС РА, по положению на утро 24 февраля закрыты участок дороги Берд- Чамбарак, и дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

МЧС РА со ссылкой на коллег из МВД Грузии и МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что участок дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда всех видов транспортных средств из-за метели, с российской стороны на КПП скопилось более 600 фур.