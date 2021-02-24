Среда, 24 Февраля 2021 09:42

АрмИнфо.Выручка из азартных игр в США упала до показателей 2003 года. Таких перепадов местная индустрия развлечений еще не переживала. Она жила лучше даже после сильнейшего экономического кризиса 2007-2009 годов. Тогда обвал доходов составил всего 8,4%.

По данным Американской игровой ассоциации, выручка игорной индустрии упала на 31%: до $30 млрд. в 2020 году. Впервые за шесть лет местный рынок не показал роста.

“Рейтинг Казино” сообщает, что причиной спада стало закрытие казино из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, рабочих мест лишились 27% сотрудников казино США.

Ранее мы писали, что игорные заведения Лас-Вегаса восстановятся после пандемии коронавируса не раньше 2022 года. Так считает генеральный директор MGM Resorts International Билл Хорнбакл.

Недавно игорный концерн из США сообщил о доходах за четвертый квартал 2020 года. Более 40% чистой прибыли компании принесли региональные операции, казино Лас-Вегаса – всего 32%. Именно игорные заведения в штате Невада обычно составляли основную выручку холдинга.

Отмечается, что годовой убыток MGM Resorts International составил $1 млрд. Отмечается, что ситуация могла развиваться хуже, если бы концерт не реализовал землю под MGM Grand и Mandalay Bay.