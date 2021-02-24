Среда, 24 Февраля 2021 01:11

АрмИнфо. Азербайджан пытается вопрос возврата пленных сделать предметом торга, несмотря на прямое противоречие этой политики Трехстороннему заявлению от 9 ноября. Об этом в интервью Первому каналу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что в заявлении четко указывается о необходимости возврата не только военнопленных, но и пленных, заложников и иных лиц и что всяческие спекуляции вокруг этого вопроса не уместны. Есть четкие обязательства, которые нужно выполнять. И обязательства, отмеченные в этом заявлении равно и делят между собой три стороны, и мы делаем все возможное, чтобы по возможности в кратчайшие сроки этот вопрос нашел бы свое решение.

Отвечая на вопрос, почему Армения продолжает придерживаться пунктов Заявления, тогда как Азербайджан его нарушает, в связи с чем Армения может приостановить свои обязательства, Пашинян отметил, что надо сделать все, чтобы процессы не зашли в тупик. И армянская сторона будет продолжать работать над этой повесткой до тех пор, пока будет видеть возможности решения задачи и прийти к конкретным результатам.

Он сообщил, что по этому вопросу он находится в постоянном контакте с президентом России, и между представителями Армении и Азербайджана происходят контакты и есть надежда и уверенность, что эта задача будет решена. Иное дело – в каких сроках это удастся сделать, ведь тут важна каждая минута, а не каждый день очень тяжела и важна для наших плененных братьев, их семей, трудна и важна и для правительства, и для него лично. Он отметил, что до сегодняшнего дня возвращено 69 пленных и эта работа будет продолжена до последнего человека.