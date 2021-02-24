Среда, 24 Февраля 2021 00:40

АрмИнфо. Послевоенная ситуация в Армении не беспроблемная и таит в себе много вызовов. Такую мысль выразил в интервью Первому ТВ каналу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что фактически страна находится в фазе, кода необходимо перебороть последствия 44-х дневной войны. Он с сожалением отметил, что перебороть такие последствия как потерю большого количества людей, которых уже не вернешь, невозможно и это очень трагичный печальный факт. И конечно же страна встала сегодня перед многочисленными внутренними и внешними вызовами и поэтому первым делом наша задача – это обеспечение безопасности и стабильности как в самой Армении, так и вокруг нее. Нельзя сказать, что этот вопрос решен на 100%, однако страна идет в этом направлении «уверенными шагами». Он отметил, что как и ранее безопасность Армения находится под сенью системы безопасности ОДКБ. При этом он подчеркнул, что ранее общественность имела не совсем корректные представления по поводу обязательств системы ОДКБ в отношении Армении, не зная того, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно в рамках международно признанных границ Армении. Вне этих границ обязательств у ОДКБ нет. Пашинян, между тем, признал, что те опасности, которые касались непосредственно границ Армении, они были центре внимания этой организации. Что же касается общей региональной системы безопасности, то, по его словам, то в этом плане необходимо идти в направлении реформирования армии, структурных преобразований, стратегических преобразований, в том числе и с точки зрения вооружений. Нам необходимо оценить новую региональную ситуацию и свою роль в плане региональных взаимоотношений. Важно так же откорректировать повестку наших партнеров с точки зрения их отношения в сложившейся региональной ситуации.

Он не стал отрицать, что ситуация в Сюнике в корне поменялась, и это не может не беспокоить. Он выразил уверенность что в этом регионе у Армении нет нерешаемых проблем, что не значит, что проблем нет вообще. В Сюнике, по мнению премьера, работает определенная система обеспечения безопасности, хотя понятно, что среда в этом регионе после войны изменилась и есть определенное напряжение, которое, по его убеждению, с течением времени будет ослаблено. Для этого правительство намерено осуществить в области крупномасштабные социально-экономические программы, тем более что что это просто необходимо сформировать вокруг Арцаха и Сюника максимально благоприятную ситуацию, над чем правительство ежедневно и постоянно работает.

Что касается открытия коммуникаций, которые могут изменить общую ситуацию в регионе, то по мнению Пашиняна, взвешенный подход к этому вопросу может привести к долгосрочному и устойчивому миру. И кроме того – к взаимовыгодному сотрудничеству и росту экономического потенциала и экономическому профилю Армении. Но этот тезис совершенно не говорит о том, что нет вызовов - рисков, которыми необходимо управлять. Это вопрос выбора стратегии, но коммуникации, в любом случае, это те артерии, которые связывают нас регионом и наоборот, делая эту связь довольно важным фактором. Мы должны эту повестку сформулировать и понять опасности и определить те методы, которые нейтрализуют эти вызовы. В этом плане вопрос о том, кто является наиболее заинтересованной стороной в вопросе разблокирования коммуникаций, то можно констатировать, что все участники заинтересованы в этом процессе, без исключений – Россия, Грузия, Иран, Турция, Азербайджан и Армения. Другое дело, что интересы сторон порой совпадают, а в некоторых случаях нет. И в этой работе необходимо найти возможности сглаживания тех вопросов, которые не совпадают и подчеркнуть те, которые, напротив, совпадают.

В качестве положительного факта в этом контексте Пашинян привел пример начала обсуждения вопросов возможности открытия абхазского участка железной дороги, обсуждения возможности задействования прямого железнодорожного сообщения, связывающего Персидский залив с Черным морем. Это увеличивает интерес к теме, что опять-таки, как считает премьер, нисколько не говорит об отсутствии вызовов, как не говорит о наличии возможностей, грамотный подход к которым имеет для Армении стратегическое значение.