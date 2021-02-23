Вторник, 23 Февраля 2021 20:19

АрмИнфо.Против этого правительства зла необходима консолидация народа, а глава этого правительства должен понять, что ему нечего делать в Армении. Об этом 23 февраля в ходе марша оппозиционного "Движения по спасению родины" заявил координатор движения Ишхан Сагателян.

По его словам, власть, которая привела свой народ к катастрофе, сдала часть территории туркам, не имеет права руководить народом.

В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян отметил, что действующий премьер-министр за истекшие 2,5 года не готовился ни к войне, ни к миру, он вообще ни к чему не готовился. И эта позиция ничегонеделания сегодня проявляется во всех сферах. В стране наблюдается катастрофический социально-экономический кризис. Никто сегодня даже не знает об истинных размерах территории Армении, сколько уже отдано из 29,8 тыс кв.км. с использованием JPS. Эта власть, по словам депутата, себя полностью исчерпала, а политический вес ее лидера Никола Пашиняна - ниже нуля. По этой причине, заявил Мелкумян, необходим последний целевой удар, и никакие репрессии не остановят Движение.

Отметим, что участники шествия подошли к зданию полиции, которое охраняет большая армия полицейских. Участники акции, окружив здание полиции, озвучили свои требования. Они призвали полицейских присоединиться к движению за отставку "предателя", вспомнить о погибших на полях боев своих товарищей. Они отметили, что то, что делает сегодня оппозиция, делает и во имя будущего детей полицейских. "Этого ненормального, оказавшегося в кресле премьера, скоро не будет, а вы продолжите служить родине. Нельзя из-за действий умалишенного бросать тень на наших офицеров", - заявил Ишхан Сагателян.