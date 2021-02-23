Вторник, 23 Февраля 2021 19:39

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении демонтирует 1600 незаконных построек вокруг озера Севан. Об этом сообщил министр окружающей среды Романос Петросян, представляя текущие программы и реформы в сфере окружающей среды премьер-министру РА Николу Пашиняну.

В их числе, министр в первую очередь указал на комплексные программы, направленные на восстановление экосистемы озера Севан, в рамках которых планируется демонтаж зданий и строений, удаление строительного мусора и развитие рыбоводства.

Вместе с тем, Романос Петросян представил премьер-министру итоги 1-го этапа пилотной прораммы по сохранению рыбных запасов озера. В частности он рассказал, что были проведены активные работы по предотвращению незаконной ловли рыбы, в результатте было зарегистрировано снижение случаев браконьерства на 75-80%.

Романос Петросян представил также ход работ по изменению ситуации на общественных пляжах озера Севан и повышению качества предоставляемых услуг . В частности было отмчено, что 15% выручки организаций, осуществляющих деятельность на общественных пляжах, будут выплачиваться Национальному парку <Севан>, чего раньше не было. В качестве дополнительного дохода, это решение послужит реализации комплексных программ по сохранению экосистемы <жемчужины Армении>.

Он так же сообщил Пашиняну о восстановлении в Армении 123 га лесных насаждений, и о планах по увеличению в текущем 2021 году этих площадей в три раза. В этой связи он сослался на правительственную программу по посадке в стране 10 млн. деревьев, реализация котрой была отложена в связи с вспышкой коронавируса.

Кроме того, министр представил осуществляемые работы и намеченные реформы в структуре самого Министерства. В этом контексте Петросян сообщил, что в средине марта будет внедрена система электронных билетов в государственный заповедник <Хосровский лес>, а в дальнейшем и в другие природные заказники, нахоящиеся под контролем ведомства.

Премьер-министр отметил важность последовательной и инициативной работы в сфере охраны окружающей среды и надлежащего осуществления надзорно-контрольных функций, подчеркнув в этой связи необходимость широкого внедрения электронных систем в работе.