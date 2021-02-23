Вторник, 23 Февраля 2021 18:39

АрмИнфо. Легендарный виолончелист Миша Майский выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении 28 февраля в Концертном зале Арама Хачатуряна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Концерт пройдет под руководством художественного руководителя и главного дирижера филармонического оркестра Армении Эдуарда Топчяна. В концерте прозвучат ноктюрн Чайковского для виолончели с оркестром, Бруха "Кол Нидрей", песня Cен-Санса 11, Симфония № 7 Бетховена.

Миша Майский - один из лучших виолончелистов мира, единственный, кто учился у двух великих мастеров - Мстислава Ростроповича и Григория Пятигорского. Майский родился в Риге, окончил Московскую консерваторию, выиграл множество международных конкурсов. Он является одним из выдающихся артистов Deutsche Grammophon, записав 30 альбомов с такими оркестрами, как Венский филармонический оркестр, Лондонский симфонический оркестр, Израильский филармонический оркестр, Парижский оркестр Orpheus и Нью-Йоркский оркестр. Он первый музыкант, записавший альбом всех сочинений Баха для виолончели. Записи Майского завоевали престижные награды, в том числе приз Японской академии звукозаписи (5 раз), Echo Deutscher Schallplattenpreis (3 раза), Grand Prix du Disque и Diapason d'Or of the Year, неоднократно номинировались на премию "Грэмми".