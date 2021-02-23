Вторник, 23 Февраля 2021 17:39

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 30, 34 на улице Чайковского, собственные дома 52-80 на улице Фирдуса, жилой дом 1 на улице Бюзанда, жилые дома 11, 13, 15, 15а, 18 на пр. Саят-Нова, жилые дома 50, 52 на улице Теряна, жилые дома 1, 3 на улице Ер.Кочара, собственные дома 79-95 на улице Врацян, жилой дом 8/1 на улице Алека Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на улице Чехова, жилой дом 7 на пр. Багратуняца, собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-46 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена; жилой дом 6 на улице Глинки и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 72 на улице М.Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 6, 10, 12, 60 на улице Шопрона, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 3-ем переулке Шопрона, жилые дома 4, 6 на 4-ом переулке Шопрона; жилые дома 1, 3, 5 на улице Левона Саргсяна, жилые дома 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, жилой дом 62 на улице Гюрджяна, жилые дома 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Люксембург, жилые дома 3, 4, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 2-ом переулке Люксембург, ясли-детские сады NN114, 236, школа N163, училище "Алгоритм" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 39 на пр. Комитаса, жилой дом 36/8 на улице Мамиконянца, жилой дом 10 на улице Киевяна, жилой дом 2 на улице

Рубинянца, жилой дом 6а на улице М.Аветисяна, жилой дом 79 на пр. Баграмяна, жилые дома 1, 3 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой д ом 3 на улице Толбухина, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2, 6, 6/1-6/3, 8а, 26а и собственные дома на улице Мамиконянца, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24/1 на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/1, 9, 11, 47, 47/1, 47/2 в кв. "Норашен", жилой дом 5/9 на улице Мазманяна, улицы Вштуни, Аракеляна, Егиазаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норагавита 1, 3, 7, 8, собственные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы Норагавита, собственные дома на 12-ой улице Норагавита, собстственные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Авшар;

10:00-14:00 частично село Геганист;

10:30-16:00 села Айгепат, Айгезард; частично села Верин Арташат и Неркин Двин;

11:00-14:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Гетапня, частично села Хачпар и Гукасаван;

11:00-16:00 частично села Норамарг, Ранчпар и Аракс;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:00 частично улица Шаумяна в городе Джермук;

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11?00-17?00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы 'Багреванд", ''Маяк" и "Банаван" в Джрвеже;

11?00-16?30 улицы Шаумяна, Спандаряна, кварталы "Калер", "Болор охер", частично улица Ширака, частично квартал "Цирананоц" в общине

Егвард;

в Лорийской области:

12:00-17:00 квартал "Горцаранаин", улицы Вопян, Чаренца, Арапня и Мурацана в городе Спитак;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

12:00-16:00 улицы Туфагорцнери, Шаумяна и Баграмяна, медицинский центр Артика и родильный дом в городе Артик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.