Вторник, 23 Февраля 2021 16:27

АрмИнфо. В 2020 году в целом зафиксирован спад экономических преступлений, со стороны правоохранительных органов было возбуждено 844 уголовных дела, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (931).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, при этом в 2020 году расследовано 1045 уголовных дел подобного характера. Этот показатель на 155 меньше, чем в 2019 году.

Вместе с тем в ведомстве констатируют, что несмотря на снижения числа подобных преступлений загруженность следственных органов Генпрокуратуры не снизилась, ярким примером этому является тот факт, что 23% дел остались нераскрытыми и были передан на 2021 год.

Также указывается, что увеличилось количество дел направляемых в суд с обвинительным заключением, таковых в прошлом году было на 16 больше чем в аналогичный период 2019 года. Было осуждено 21 лицо, 8 из которых получили реальные сроки.

В генпрокуратуре проинформировали, что ущерб причиненный государству, согласно расследованию уголовных дел связанных с экономическими преступлениями в 2020 году, составил более 20 млрд драмов, при этом взыскано лишь около 2,5 млрд драмов.

В целях компенсации ущерба, нанесенного государству, в 2020 году в рамках различных уголовных дел на имущество-деньги обвиняемых были наложены аресты в размере 13,5 млрд драмов.

При этом судом также удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры в рамках завершенных уголовных дел о возмещении ущерба государства путем конфискации имущества на сумму в 4,6 млрд драм.