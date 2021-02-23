Вторник, 23 Февраля 2021 15:23

АрмИнфо.Туристические компании, публикующие информацию о наиболее интересных достопримечательностях Центральной Азии, всегда включают в свои списки Древний Мерв в Туркменистане. Этот некогда великий и уникальный город, хранящий осколки многих цивилизаций и культур, вызывает интерес не только современных туристов. На протяжении своей многовековой истории он служил мощным центром притяжения для многих выдающихся людей – от королевских особ до ученых и поэтов.

Как писал несколько лет назад в журнале «Всемирная археология» британский ученый Тим Уильямс, «благодаря своему первостепенному положению на Великом Шелковом пути Мерв был одним из величайших городов мира. Здесь хранятся следы многих великих цивилизаций – Ахеменидов, Селевкидов, парфян, Сасанидов, а также мусульманских империй Омейядов, Аббасидов, Сельджуков».

Как только не назывался этот город в разные эпохи: Антиохия Маргианская, Гяур-кала, Султан-кала, Мару-Шахиджан, Марв, Мерв, Мары. У него, возможно, было и много других имен, уже навсегда забытых, но фактом является то, что на протяжении многих веков он славился по всему миру.

…К десятому столетию нашей эры он считался третьим или четвертым по величине городом в мире, соперничая с Багдадом, Каиром и Дамаском по известности и значимости. Слава о его богатых библиотеках влекла сюда таких ученых, как поэт-астроном Омар Хайям и географ аль-Мукаддаси, который описал Мерв как «восхитительный, прекрасный, элегантный, блестящий, обширный и приятный».

В Мерве родились и творили, либо приезжали работать многие блестящие умы Востока. Во времена правления в Мерве ал-Мамуна (сын халифа Харуна ар-Рашида), который снискал славу мецената наук, здесь творили такие известные ученые, как Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми («отец алгебры»), знаменитый астроном и географ ал-Фергани и астроном Халид ибн Абдалмалик ал-Мерверруди.

Широкой известностью среди современников пользовался мервский врач Ибн Маса (IX в.), оставивший после себя многочисленные труды по режиму питания, влиянию на организм отдельных видов пищи, по режиму и значению для здоровья водных процедур, правилам кровопускания. Он был большим знатоком фармакогностики и ботаники, описал целый ряд лекарственных растений.

Далеко за пределами Мерва была известна и школа мервских историков и филологов из рода Самани, основателем которой являлся Абу Сад Абул-Музаффар ас-Самани. Большую помощь ученым оказывала знаменитая мервская обсерватория и более десятка крупных библиотек города.

Своего наивысшего расцвета Мерв достиг в середине XII века, когда султан Санджар сделал его столицей государства Сельджукидов. Окутанный поэтическими легендами мавзолей последнего султана из династии Великих Сельджуков — один из наиболее узнаваемых памятников древнего Мерва, восхищающий своей строгой красотой, удивительной гармонией и симметричностью пропорций.

Средневековый Мерв был не просто городом, а огромной агломерацией с центром Султан-кала, населенными пригородами, защищенной резиденцией Шахрияр-арк, сложнейшей системой ирригационных сооружений и сардоб.

Письменные источники свидетельствуют, что в XII веке до того, как войско сына Чингиз-хана стерло цветущий город с лица земли, в Мерве насчитывалось 14 кварталов, 20 улиц, 11 культовых сооружений, а в окрестностях города – 160 поселений. К 1210 году в нем, по оценкам экспертов, проживало до 500 000 человек.

В конце XIX столетия Древний Мерв и его окрестности стали объектом особого интереса и притяжения для известных востоковедов и археологов, которые проводили здесь многолетние исследования. Большой вклад в изучение и популяризацию в мире памятников Мерва внесли британские ученые в рамках международного проекта International Merv Project.

Итоги работы большой экспедиции, которую возглавляла историк и археолог, профессор Джорджина Херрманн, были подведены в ряде научных публикаций, в том числе в фундаментальной монографии «Памятники Мерва: Традиционные сооружения Каракумов», изданной в 1999 году Лондонским обществом древностей.

В том же году заповедник «Древний Мерв» первым из уникальных историко-культурных памятников Туркменистана был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что работавшая вместе с туркменскими археологами профессор Джорджина Херрманн встречала в Султан-кала принца Уэльского Чарльза – старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, проявившего интерес к Мерву и его истории.

В 2001 году исследовательские и консервационные работы на городищах Древнего Мерва были продолжены в рамках нового проекта (Ancient Merv Project), организованного Институтом археологии Лондонского университетского колледжа под руководством Тима Уильямса.

Целью этого проекта стала разработка подходов, методов и моделей для полного изучения и сохранения археологического ресурса, создание информационной базы об археологических памятниках для принятия необходимых мер консервации и управления ими, обучение персонала методам сохранения археологического наследия и его популяризация на международном уровне.

Работа проводилась с использованием новейших цифровых технологий, в том числе 3D лазерного сканирования, цифровой фотографии и GPS геодезического оборудования, позволивших провести документацию городищ Мерва с высокой четкостью (HDD).

В археологических и реставрационных работах на памятниках Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв», в частности Большой Гызгала, специалисты Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры сотрудничают и с другими зарубежными партнерами, в частности, с французскими и польскими коллегами.

Работы на этом уникальном памятнике средневековой архитектуры поддерживаются в рамках международной программы Госдепартамента США «Сохранение культурного наследия».

Великий Мерв служил источников вдохновения и для многих литераторов. В 30-е годы прошлого века его посещали представители русской интеллигенции, такие как Владимир Луговской, который в стихотворение «Змеевик» писал:

Если б я в бога веровал

И верой горел, как свеча,

На развалинах древнего Мерва

Я сидел бы

И молчал.