Вторник, 23 Февраля 2021 15:08

АрмИнфо.Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом, заявил 23 февраля журналистам заместитель генерального прокурора РА Геворк Багдасарян, комментируя постоянную затяжку судебного процесса по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других.

По его словам, именно по причине злоупотребления правом сторона обвинения выступила сегодня с ходатайством, настаивая на перевод судебного процесса в нормальное русло, в ходе которого должно быть

проведено судебное расследование, представлены доказательства, но сторона защиты постоянно затягивает этот вопрос. Иногда складывается впечатление, продолжил заместитель генпрокурора, что у некоторых участников судебного процесса просто есть желание поговорить. Свидетельством этому являются и события предыдущих недель, и события сегодняшнего заседания, в ходе которого сторона защита понимала вопрос о том, почему суд начал заседание не в 13.00,а в 13.20. "Это скоординированная и организованная форма поведения", - заметил Геворк Багдасарян.