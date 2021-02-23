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АрмИнфо.Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом, заявил 23 февраля журналистам заместитель генерального прокурора РА Геворк Багдасарян, комментируя постоянную затяжку судебного процесса по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других.
По его словам, именно по причине злоупотребления правом сторона обвинения выступила сегодня с ходатайством, настаивая на перевод судебного процесса в нормальное русло, в ходе которого должно быть
проведено судебное расследование, представлены доказательства, но сторона защиты постоянно затягивает этот вопрос. Иногда складывается впечатление, продолжил заместитель генпрокурора, что у некоторых участников судебного процесса просто есть желание поговорить. Свидетельством этому являются и события предыдущих недель, и события сегодняшнего заседания, в ходе которого сторона защита понимала вопрос о том, почему суд начал заседание не в 13.00,а в 13.20. "Это скоординированная и организованная форма поведения", - заметил Геворк Багдасарян.
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|Прокуратура: Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом
|МИД: В вопросе возвращения пленных колоссальные усилия прикладываются и со стороны международных партнеров Армении
|Судебный процесс по делу второго президента Армении и других прерван, едва начавшись
|Полиция Армении подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3
|В Ереванском парке Победы отпраздновали День защитника Отечества
|Вице-спикер: Своими действиями и призывами оппозиция ставит власть в очень сложное положение
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|В Армении создается Платформа самообразования по примеру высших народных школ в скандинавских странах
|Ара Айвазян: Армения ожидает увидеть в регионе сильное сопредседательство, которое, в первую очередь, сможет обеспечить содержательность своего мандата
|Посол: Россия уже в полной мере оказывает поддержку Армении в реформировании армянских ВС
|Омбудсмен: Военные врачи проявили особое отношение и сочувствие к солдатам, вернувшимся в Армению из азербайджанского плена
|По результатам второй карабахской войны Фонд страхования военнослужащих обслуживает порядка 2 тысяч семей
|Дорога Берд-Чамбарак продолжает оставаться закрытой для транспортных средств
|Глава МИД Армении: Азербайджан не выполнил свое обязательство по возвращению всех военнопленных и заложников
|В Степанакерте выступили с разъяснениями в связи с информацией о передвижение азербайджанских ВС по участку дороги Мартакерт-Варденис
|Вазген Манукян: Это не политическая борьба, мы хотим спасти армянский народ и это государство
|Марш неповиновения Движения по спасению Родины достиг площади Франции
|Байрамов: Азербайджан полон решимости вновь интегрировать в свою политическую и экономическую среду проживающих в Карабахе граждан армянского происхождения
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|Глава Минобороны Армении и посол Ирана обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха
|В январе 2021 года объем налоговых поступлений и госпошлин в бюджете Республики Арцаха сократился на 65,8%
|Тойво Клаар: Евросоюз готов внести вклад в активизацию переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Министерство ВТП Армении проводит служебное расследование из-за скандала с военными образцами на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
|Защитник прав человека Армении предлагает предоставлять льготы военнослужащим и членам их семей
|Андреа Викторин: Полная ратификация CEPA создает основу для тесного сотрудничества в поддержку экономического развития Армении
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|Вагаршак Арутюнян: Безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны
|Карен Бекарян, задержанный в рамках дела о фейковом пользователе Facebook вышел на свободу
|Тигран Абрамян: Пока власти Армении заняты задержаниями и арестами оппозиционных лиц, власти Азербайджана предпринимают ряд серьезных мер
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