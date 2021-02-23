Вторник, 23 Февраля 2021 14:22

АрмИнфо. Вопрос возвращения пленных домой 24 часа в сутки находится в центре нашего внимания. Об этом журналистам в ходе брифинга 23 февраля заявил министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян.

<С каждым днем международное давление на Азербайджан растет. Политика создания искусственных препятствий для возвращения пленных постепенно становится для Баку головной болью. И мы полны надежды, что вскоре азербайджанская сторона откажется от подобной политики и даст положительное решение для столь важного гуманитарного вопроса>, - сказал министр.

На вопрос журналистов о возможных сроках возвращения военнопленных и других заложников, Айвазян попросил набраться терпения, подчеркнув, что колоссальные усилия в данном вопросе прикладываются не только со стороны властей Армении, но и международных партнеров.

Отвечая на вопрос о запрете с 15 февраля со стороны Азербайджана ведения поисковых работ тел погибших военнослужащих на территориях, находящихся под его контролем, министр иностранных дел пояснил, что причиной подобного решения стали неблагоприятные климатические условия. <Уверен, что в ближайшие дни, с улучшением погодных условий, поисковые работы возобновятся>, - подчеркнул он.