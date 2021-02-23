Вторник, 23 Февраля 2021 14:21

АрмИнфо.Судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, 23 февраля был прерван, едва начавшись.

Судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян сообщила о получении ходатайства от Эрика Алексаняна - адвоката бывшего вице-премьера Армена Геворкяна о переносе заседания в связи с его участием в это же время в другом судебном процессе. Тем не менее, суду непонятны причины отсутствия адвоката, для выяснения которых был объявлен 20-минутный перерыв.

Напомним, что судебное заседание по делу экс-президента Роберта Кочаряна и других обвиняемых на прошлой неделе было отложено из-за ухудшения состояния бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника Генштаба Армении Юрия Хачатурова. Тогда суд отказался изменить меру пресечения в его отношении, который проходит обвиняемым по делу 1 марта. По данному делу проходят также второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян и экс-министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года.