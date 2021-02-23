Вторник, 23 Февраля 2021 14:02

АрмИнфо.Полиция Армении 23 февраля подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Источник отмечает, что граждане подвергнуты приводу на основании статьи 182- ой Административного кодекса, которая предусматривает применение штрафа в размере 50-кратного размера минимальной заработной платы за неподчинение требованиям правоохранителей.

Отметим, что участники акции протеста попытались воспрепятствовать вхождению в третий правительственный корпус премьер-министра РА Никола Пашиняна, который от главного корпуса решил пешком пройтись до третьего корпуса. По пути следования главы армянского правительства, который был усеян многочисленными кордонами полиции, оппозиционеры скандировали "Никол - предатель", требуя его отставки. В ответ сотрудники Полиции начали подвергать участников акции протеста приводу, среди которых член студенческого союза "Никол Агбалян" АРФ Дашнакцутюн Герасим Варданян, представитель партии "Родина" Бабкен Арутюнян и другие.

Несмотря на акцию оппозиции, премьер-министр смог беспрепятственно войти в здание третьего правительственного корпуса.

Напомним, "Движение по спасению Родины" накануне анонсировало, что заблокирует все входы в правительственный корпус. Однако утром 23 февраля представитель АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что оппозиция изначально не планировала штурмовать здание. Ее задачей

было продемонстрировать, что власть боится оппозицию.