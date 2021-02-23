Вторник, 23 Февраля 2021 14:01

АрмИнфо. В Ереванском парке Победы отпраздновали День защитника Отечества.

По случаю празднования 23 февраля при участии послов России и Беларуси Сергея Копыркина и Александра Конюка состоялось торжественное возложение цветов и венков к вечному огню. В мероприятии также приняли участие представители 102-ой Российской военной базы, Пограничного Управления ФСБ России в Армении, ветераны Великой Отечественной войны, почетный караул Минобороны РА.

После церемонии возложения посол России в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами выразил убеждение, что несмотря на то, что у каждой постсоветской страны свой день армии, 23 февраля продолжает выделяться своей символичностью для всех постсоветских стран, с учетом того, что за годы существования Советского Союза действительно все Советские Республики внесли очень важный вклад в укрепление боевого братства, той великие победы, которую одерживали советские Вооруженные силы, прежде всего в годы Великой Отечественной войны.

"Это событие, которое навсегда вписано в историю наших народов. Все наши братские Республики, не в последнюю очередь Армения, внесли большой вклад в то, что сегодня мы с вами живем, в том, что мир не скатился в бездну фашизма и нацизма. Думаю, сегодняшняя дата хороший повод вспомнить наших предков, наше славное боевое прошлое и основываясь на этих традициях, несмотря на все вызовы с уверенностью смотреть в будущее. Главное быть вместе и помнить о том, что нас объединяет и делает сильней", - подытожил дипломат.