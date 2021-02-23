Вторник, 23 Февраля 2021 14:01

АрмИнфо.Своими действиями и призывами оппозиция ставит власть в очень сложное положение. Об этом 23 февраля журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания РА от правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян, комментируя заявление председателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна.

Ранее Андраник Кочарян, говоря о предстоящих действиях и заявлениях оппозиционного "Движения по спасению Родины", заявил, что если люди

задумываются о захвате зданий, они также должны думать, что эти здания находятся под охраной государства, что означает, что "государство имеет полное право открыть огонь".

Оправдывая это заявление, Ален Симонян отметил, что на каждом митинге оппозиции звучат призывы к насилию, восстанию, захвату

зданий, не давать жизни депутатам и полицейским. Он напомнил о событиях ночи 9-10 ноября, заявив, что тогда оппозиция могла получить более жесткий отклик, и в этом случае не было бы действий против спикера НС, которые привели к угрозе его жизни, силовых действий в отношении сотрудников Дома правительства. Он также указал на недопустимость попыток захвата здания радиостанции "Свобода".

На вопрос журналистов, как тогда воспринимать попытки захвата в 2018 году здания Общественного радио Армении со стороны тогдашней

оппозиции во главе с Николом Пашиняном, Ален Симонян призвал не проводить параллели. "Параллели с занятием здания Общественного

радио в 2018 году при разговоре о захвате зданий неуместны. Если помните, когда мы заходили в здание радио, один из полицейских хотел применить оружие, но потом отказался от этой мысли, поскольку убедился, что люди не намерены совершать насилие. Кроме того, тогда нужен был эфир, поэтому неуместно сравнивать захват радио с захватом и разгромом правительственного особняка, радиостанции "Свобода". Так что, это слабо аргументированный пример", - сказал Симонян. Он фактически выразил солидарность с заявлением Андраника Кочаряна, заявив, что власть в рамках закона будет защищать правопорядок и законность.