Вторник, 23 Февраля 2021 13:58

АрмИнфо.Посредством, генерируемого Анкарой, геополитического процесса с участием Грузии и Азербайджана эта страна пытается создать и возглавить на Южном Кавказе альянс, направленный против Армении и России. Подобное мнение выразил АрмИнфо и.о. научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Таким образом, Анкара сегодня пытается создать важную для себя геополитическую ось. Данный процесс начался еще по инициативе Сулеймана Демиреля, однако, реальные очертания он получил лишь после войны 08.08.08. Именно русско-грузинская война позволила Анкаре его активизировать. Посредством вовлечения Грузии и Азербайджана в собственную орбиту и усиления влияния на Южном Кавказе Турция стремится предельно ослабить в регионе Россию. И, конечно, еще более изолировать Армению", - подчеркнул он.

Комментируя роль и место Ирана в турецких геополитических проектах, академик отметил наличие у Тегерана и Анкары как общих интересов, так и возможностей взаимного влияния и давления. Турки с этой целью задействуют тюркоязычных азербайджанцев, проживающих в северных провинциях ИРИ, активно распространяя там идеологию пантюркизма. Это встречает активное противодействие Тегерана, который в свою очередь использует против турок курдский фактор.

Текущую ситуацию в турецко-иранских отношениях Сафрастян характеризует сохраняющимся балансом и взаимной готовностью к компромиссу в периоды возникновения угрозы нарушения данного баланса. И ту же иранскую пассивность на турецкую активность в период 44-х дневной войны он увязывает с отказом Анкары присоединяться к антииранским санкциям США. При этом, в случае смягчения новой администрации США политики в отношении Ирана, oтношения с

Турцией, по его прогнозам, вступят в стадию неопределенности. Таким образом, несмотря на учет Анкарой фактора ИРИ в регионе, в Тегеране прекрасно осознают опасность, которой грозят ему пантюркистские программы Турции. Это особенно проявляется на фоне усилий, прилагаемых турками с целью максимально реализовать, небольшой преимущество, полученное ими по итогам 44-х дневного кровопролития в Арцахе.

"Да, сегодня турки на словах действительно предлагают Ирана участие в "платформе мира и сотрудничества в регионе". Здесь я хотел бы напомнить, как в 2008 году Турция предлагала принять участие в аналогичной платформе России, США и трем странам Южного Кавказа. Однако, впоследствии США были фактически вытеснены из региона при деятельном участии Турции. И сегодня Анкара пытается проделать то же самое с Россией и Ираном", - подытожил академик.