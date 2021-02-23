Вторник, 23 Февраля 2021 13:57

АрмИнфо.Работа по возвращению военнопленных ведется постоянно, причем с участием высшего руководства Российской Федерации. Об этом 23 февраля в беседе с журналистами в парке Победы в Ереване заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он напомнил, что периодически появляется информация о возвращении новых групп. "Конечно, нам бы хотелось, что всё протекало быстрее по принципу "всех на всех". Работа идет, она непростая и упорная, я вас заверяю", - сказал посол, добавив, что пока не обладает информацией о возвращении новой группы армянских военнопленных из Азербайджана.

Коснувшись деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, российский посол отметил, что посредники продолжают свои усилия, проводят периодические встречи и контакты, возможно, также посетят регион.

На уточнение АрмИнфо планируется ли в ближайшее время встреча на высшем уровне в рамках сопредседательства, посол России отметил, что на этот момент у него такой информации нет. -