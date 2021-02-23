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АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 231, летальных исходов - 4. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, в целом за прошедший день в Армении провели 2 872 тестов на коронавирус.
Таким образом, фактическое лечение сегодня в медучреждениях страны получает 4 366 пациентов.
В общей сложности, в Республике было проведено 710 201 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 170 672 граждан (24%), выздоровело - 162 329 (95,1%), скончались 3 171 (1,8%).
|Пашинян: Азербайджан пытается вопрос возврата пленных сделать предметом торга
|Никол Пашинян: Послевоенная ситуация не беспроблемная и таит в себе много внутренних и внешних вызовов
|Никол Пашинян: Единственным состоявшимся институтом в прошлой Армении была системная коррупция, а Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован
|Оппозиция: Если СНБ преследует цель обеспечить национальную безопасность, то должна предпринять меры по нейтрализации главной угрозы безопасности
|Лидер Альянса европейских либералов и демократов призывает освободить всех военнопленных
|Оппозиционеры маршем подошли к зданию Полиции, призывая правоохранителей присоединиться к ним
|Министерство окружающей среды Армении демонтирует 1600 незаконных построек вокруг озера Севан
|Э. Шармазанов: В Армении есть только одно общественное требование - это отставка капитулянта
|В Ереване выступит легендарный виолончелист Миша Майский
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|"Умное зрение" дронов станет лучше благодаря ученым из Армении и России
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|Армения и Ирак подписали Соглашение о взаимном безвизовом въезде для лиц с дипломатическими и служебными паспортами
|Посол: Беларусь готова приложить усилия для возвращения военнопленных
|Генпрокуратура Армении: В 2020 году зафиксирован спад экономических преступлений
|Айк Демоян: За президентом Азербайджана нет особой мотивации и потенциала для противодействия планам Москвы
|Древний Мерв – центр притяжения ученых и туристов
|Прокуратура: Так не может больше продолжаться, это злоупотребление правом
|МИД: В вопросе возвращения пленных колоссальные усилия прикладываются и со стороны международных партнеров Армении
|Судебный процесс по делу второго президента Армении и других прерван, едва начавшись
|Полиция Армении подвергла приводу свыше 50 участников акции протеста у правительственного здания N3
|В Ереванском парке Победы отпраздновали День защитника Отечества
|Вице-спикер: Своими действиями и призывами оппозиция ставит власть в очень сложное положение
|Прогноз: Грузинский путь для Армении маловероятен
|Академик: Выдавив с Южного Кавказа США, Турция пытается выдавить Россию и Иран
|Копыркин: Работа по возвращению военнопленных ведется постоянно, причем с участием высшего руководства России
|С момента вспышки пандемии коронавируса в Армении из общего числа заразившихся граждан скончались всего 1,8%
|Сергей Копыркин не обладает информацией по части внесения корректировок в учебники истории России по обращению Азербайджана
|В Армении создается Платформа самообразования по примеру высших народных школ в скандинавских странах
|Ара Айвазян: Армения ожидает увидеть в регионе сильное сопредседательство, которое, в первую очередь, сможет обеспечить содержательность своего мандата
|Посол: Россия уже в полной мере оказывает поддержку Армении в реформировании армянских ВС
|Омбудсмен: Военные врачи проявили особое отношение и сочувствие к солдатам, вернувшимся в Армению из азербайджанского плена
|По результатам второй карабахской войны Фонд страхования военнослужащих обслуживает порядка 2 тысяч семей
|Дорога Берд-Чамбарак продолжает оставаться закрытой для транспортных средств
|Глава МИД Армении: Азербайджан не выполнил свое обязательство по возвращению всех военнопленных и заложников
|В Степанакерте выступили с разъяснениями в связи с информацией о передвижение азербайджанских ВС по участку дороги Мартакерт-Варденис
|Вазген Манукян: Это не политическая борьба, мы хотим спасти армянский народ и это государство
|Марш неповиновения Движения по спасению Родины достиг площади Франции
|Байрамов: Азербайджан полон решимости вновь интегрировать в свою политическую и экономическую среду проживающих в Карабахе граждан армянского происхождения
|У Арцаха наконец-то появился глава СНБ
|В Ереване стартовало шествие неповиновения Движения по спасению Родины
|Находясь под приговором суда, жительница Еревана продолжает обманывать интернет- пользователей
|Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и ООО «Фотон» в рамках документарного бизнеса – залог успешного выполнения договорных обязательств компании
|Добрые традиции онлайн-встреч музыкальных вузов Ашхабада и Еревана продолжаются
|Глава Минобороны Армении и посол Ирана обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха
|В январе 2021 года объем налоговых поступлений и госпошлин в бюджете Республики Арцаха сократился на 65,8%
|Тойво Клаар: Евросоюз готов внести вклад в активизацию переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Министерство ВТП Армении проводит служебное расследование из-за скандала с военными образцами на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
|Защитник прав человека Армении предлагает предоставлять льготы военнослужащим и членам их семей
|Андреа Викторин: Полная ратификация CEPA создает основу для тесного сотрудничества в поддержку экономического развития Армении
|КГД: Пресечена попытка контрабанды из Ирана через территорию Армении 2030 бриллиантов
|Политолог: Необходимо понять для чего Москва еще более усиливает тюркоязычный мир
|Вагаршак Арутюнян: Армения продолжит миротворческую деятельность за рубежом, в том числе и в Сирии
|Министр обороны Армении рассказал о предстоящих в этом году учениях с Россией
|При поддержке Ардшинбанка в Аграрном университете Армении открылся LOFT зал
|Вагаршак Арутюнян: Безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны
|Карен Бекарян, задержанный в рамках дела о фейковом пользователе Facebook вышел на свободу
|Тигран Абрамян: Пока власти Армении заняты задержаниями и арестами оппозиционных лиц, власти Азербайджана предпринимают ряд серьезных мер
|Глава МИД Азербайджана едет в Турцию
|Читать больше
|Политолог: Необходимо понять для чего Москва еще более усиливает тюркоязычный мир
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