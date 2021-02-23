Вторник, 23 Февраля 2021 13:22

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 231, летальных исходов - 4. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, в целом за прошедший день в Армении провели 2 872 тестов на коронавирус.

Таким образом, фактическое лечение сегодня в медучреждениях страны получает 4 366 пациентов.

В общей сложности, в Республике было проведено 710 201 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 170 672 граждан (24%), выздоровело - 162 329 (95,1%), скончались 3 171 (1,8%).