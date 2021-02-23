Вторник, 23 Февраля 2021 13:18

АрмИнфо. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин не обладает информацией по части внесения корректировок в учебники истории России по обращению Азербайджана.

Так, 23 февраля в беседе с журналистами в парке Победы в Ереване на просьбу АрмИнфо прокомментировать данную информацию Сергей Копыркин, в частности заявил: "По части этого вопроса, я могу опираться, также как и вы на информацию СМИ. Естественно эти источники комментировать я не могу. Иной информации у меня нет".

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на посольства Азербайджана в России, сообщали о внесении изменений по просьбе Азербайджана в учебники истории России.

"Сообщается, что на 90-й странице 6-го издания учебника для 9 класса "История России. XIX - начало XX века" (авторы - Л.М.Ляшенко,

О.В.Волобуев, Я. В.Симоновой), напечатанной в 2020 году в московском издательстве "Дрофа", отмечается переход "Восточной Армении" в состав России по Туркменчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году.

На 91-й странице 6-го издания учебника для 9 класса "История России

9. Часть1" (авторы - Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский,

А.Я. Токарев), напечатанной в 2020 году в московском издательстве "Просвещение", подчеркивается, что по Туркменчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году, территория "Восточной Армении" - Иреванское и Нахичеванское ханства вошли в состав России.

Учитывая, что в указанных учебниках искажены исторические факты и в тексте Туркменчайского договора территория под названием "Восточная Армения" вообще не упоминается, посольство направило обращения в министерство иностранных дел и министерство просвещения Российской Федерации для внесения соответствующих поправок.

В официальном ответном письме, поступившем в посольство от Министерства просвещения Российской Федерации, говорится, что в советской и российской исторической литературе при освещении условий подписанного между Россией и Ираном в 1828 году Туркменчайского договора, отражающего передачу России Иреванского и Нахичеванского ханств, используется термин "Историческая область Восточная Армения". Учитывая, что вышеуказанная историческая область не указана в тексте Туркменчайского договора, в учебник 9-го класса "История России. XIX

- начало ХХ века" внесены изменения, из текста убрана заметка о "Восточной Армении".

Было подчеркнуто, что следующие издания учебника будут опубликованы в отредактированном варианте. В то же время было доведено до внимания, что в учебнике 9-го класса "История России 9. Часть 1" понятие "Восточная Армения" дается в чисто географическом контексте, и было отмечено, что в ходе перепечатки учебника будут внесены соответствующие коррективы, чтобы исключить понятия, которые не могут быть истолкованы однозначно", - сообщали азербайджанские СМИ.

Меж тем эксперты полагают, что подобные действия азербайджанской стороны не случайны и преследуют далеко идущие цели. Азербайджан, подобным образом искажая исторические реалии, в будущем попытается продвигать догму, что Восточной Армении не существовало, а армяне пришлый народ в регионе.