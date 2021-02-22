Понедельник, 22 Февраля 2021 20:47

АрмИнфо.То, что произошло было ужасно, но то, что ждет Армению при этих властях еще страшней, это не политическая борьба, мы хотим спасти армянский народ и это государство. Об этом заявил Единый кандидат в премьеры от оппозиционного Движения по спасению Родины Вазген Манукян на площади Франции в центре Еревана.

"Для этого мы прибегнем ко всем методам. Нам говорят конституционным путем, но в Армении Конституция не действует благодаря усилиям этих властей, которые ежедневно ее попирают. Будьте стойки, вместе мы победим и построим страну, о которой мечтали десятки лет", - сказал кандидат в премьеры.

В свою очередь дашнакцакан Гегам Манукян заявил, что у действующих властей в руках остался один инструмент и пока они у власти им остается только что "шить дела", заключать под стражу.

"Сейчас правоохранители "шьют дело" против Вазгена Манукяна. И силовики сразу перешли к выполнению своего черного дела. Только, пришедшие сегодня к власти в Армении настолько не знают историю, что 20 февраля в годовщину 33-летия Арцахского освободительного движения, отмечали 32 -ую. Они не понимают, что наш народ встал на ноги и тюрьмами его не запугать. Это борьба за наше достоинство, будущее и Арцах. Мы должны иметь достойную власть. Поэтому мы будем бороться за Армению без Никола>, - сказал дашнакцакан.

Меж тем представитель Верховного совета АРФ <Дашнакцутюн>, координатор акций протеста <Движения по спасению Родины> Ишхан Сагателян сообщил, что завтра у движения два важных дела.

<Завтра в 11:30 будьте у здания третьего правительственного здания, куда собирается приехать лицо, цепляющееся за пост премьер-министра

Армении, который не имеет право свободно передвигаться по нашей стране. А вечеров в 18:30 призываем вас собраться у станции метро Республика, откуда шествие направимся к зданиям генпрокуратуры, Полиции и СНБ>, - сказал Сагателян.

После анонса действий на завтра, марш неповиновения завершился.