Понедельник, 22 Февраля 2021 20:27

АрмИнфо.Марш неповиновения Движения по спасению Родины достиг площади Франции.

Несколько тысяч граждан, скандируя <Армения без Никола!>, <Никол предатель>, <Никол - турок!> шествием от проспекта Комитаса через проспект Баграмяна пришли к площади Франции.

Проходя рядом с резиденцией президента РА на Баграмяна 26, дашнакцакан Гегам Манукян призвал главу РА Армена Саркисяна быть последовательным и быть верным своему заявлению по вопросу императива отставки премьер-министра Никола Пашиняна, защищать интересы граждан и не подписывать документы, направляемые главой исполнительного органа.

Стоит также заметить, что на протяжении всего движения демонстрантов, люди из своих окон и балконов выражали поддержку участникам акции. Марш сопровождает большое число правоохранителей. Серьезные силы полиции также стянуты в центр города к площади Франции.