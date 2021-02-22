Понедельник, 22 Февраля 2021 19:20

АрмИнфо. Азербайджан полон решимости вновь интегрировать в свою политическую, социальную и экономическую среду проживающих в зоне конфликта граждан армянского происхождения и обеспечить им те же права и свободы, как и всем гражданам Азербайджана, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел АР, Байрамов также подчеркнул, что подписанное главами Азербайджана, России и Армении трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года обязывает Армению и Азербайджан прекратить все военные действия и принять меры для устранения конфликта, длившегося десятилетиями: <Азербайджан придает большое значение полному практическому выполнению этого документа и залечиванию ран этого кровавого конфликта на основании нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что международное сообщество во главе с ООН может сыграть важную роль в поддержке реализации трехстороннего заявления, направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе>.

Вместе с тем он сообщил, что правительство АР уже принимает меры, направленные на обеспечение <безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и мирного совместного проживания в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана>.