Понедельник, 22 Февраля 2021 18:16

АрмИнфо. Осужденная за мошенничество жительница Еревана, пользуясь гуманным отношением суда,продолжает обворовывать граждан в интернете.

Как сообщает полиция Армении, жительница Еревана Мариам Ананян за последний год совершила более 30 мошенничеств, была поймана и осуждена, но тем не мене, продолжает свое <черное дело>. Зарегистрировавшись на интернет-сайтах и в социальных сетях под названиями "Луна Мебель" и "Ава Маркет" она публикует ложные заявления о продаже мебели, добиваясь согласия граждан на сделки в электронном виде. После оплаты за товар, мошенница присваивает финансовые средства граждан.

Интересно то, что судебный приговор в отношении Мариам Ананян уже вступил в силу, однако в настоящее время женщина находится на свободе, поскольку исполнение приговора отложено до достижения ее малолетним ребенком трехлетнего возраста. По этой причине, досудебный орган по уголовным делам отклонил ходатайство о заключении ее под стражу.

Полиция Армении, таким образом, призывает граждан быть осмотрительными при осуществлении покупок электронным путем и особенно не осуществлять покупок у пользователей под наименованиями Luna Furniture и Ava Market, которых на самом деле не существует.